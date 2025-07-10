اعداد- رياضة مصراوي:

شهدت الـ48 ساعة الماضية، العديد من الأحداث الرياضية التي تزامنت مع العطل المؤقت في خدمات الاتصالات نتيجة الحريق الذي حدث في سنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث الرياضية التي فاتتك على مدار الساعات الماضية:

حكاية أول مباراة لشيكابالا وصديق طفولته

يتذكر أحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومدير التعاقدات الحالي بنادي الترسانة، موقفا لمحمود شيكابالا قائد القلعة البيضاء، أثناء لعبهما سويا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من مباراة الأهلي لشرط الحجاب.. القصة الكاملة لزوجة محمد النني للمرة الثانية

علقت المؤثرة المغربية "حنان" على أنباء زواجها من محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شرط على الحجاب.. زوجة محمد النني الثانية تخرج عن صمتها

خرجت المؤثرة المغربية حنان زوجة محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، عن صمتها، بعد انتشار نباء زواجهما خلال الساعات الأيام الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد مطالبته بـ82 مليون جنيه.. التسلسل الزمني لأزمة زيزو مع الزمالك

ظهرت أزمة أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي وناديه السابق الزمالك، إلى الساحة الرياضية من جديد، بعدما تقدم اللاعب بشكوى جديدة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مينفعش انزل ونخسر من الأهلي".. صديق شيكابالا يروى موقفا لن ينساه للأباتشي

روى أحمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، موقفا لن ينساه لمحمود شيكابالا قائد الأبيض المعتزل حديثا، بعد صعوده للفريق الأول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صدفة وبـ 3000 جنيه.. حكاية انضمام شيكابالا إلى الزمالك (صور)

بينما كان يجلس محمود شيكابالا قائد الزمالك المعتزل حديثا، في مدرسة الكرة بعمر الـ10 سنوات، عرض عليه أحد أصدقائة الذي يدعى أحمد إبراهيم، الذهاب معه إلى منزله في عطلة نهاية الأسبوع. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بلوجر مغربية".. القصة الكاملة لزواج محمد النني للمرة الثانية

تصدر النجم المصري محمد النني مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خلال الساعات والأيام الماضية، بعد انتشار خبر زواجة للمرة الثانية من قبل فتاة مغربية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

8 لاعبين والحسم يقترب.. كل ما تريد معرفته عن صفقات الزمالك

فتح جون إدوارد، المدير الإداري لنادي الزمالك، خطوط الاتصال مع عددا من الأندية من أجل التعاقد مع لاعبيها وحسمها خلال الفترة الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 شروط صادمة من الأهلي للموافقة على رحيل وسام أبو علي

كشفت التقارير الصحفية القطرية، شروط النادي الأهلي، من أجل الموافقة على رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، خلال الفترة الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

كيف ودع جماهير ولاعبي ليفربول مهاجم فريقهم جوتا؟

أعرب مشجعو ليفربول واللاعبون السابقون عن احترامهم للبرتغالي ديوجو جوتا بعد وفاته المأساوية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مبابي يتنازل عن قضية التحرش ضد باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد كيليان مبابي تنازل عن قضية التحرش التي رفعها ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان .لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد اقتراب ياسين مرعي.. 7 لاعبين ارتدوا قميص الأهلي بعد الزمالك آخر 10 سنوات

بات ياسين مرعي مدافع فاكو قريبا من صفوف النادي الأهلي، وبعدما أعلن رحيله عن فريقه، وبهذا يصبح 7 لاعب يرتدي القميص الأحمر بعد الأبيض، خلال آخر 10 سنوات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3 لاعبات.. صفقات النادي الأهلي قبل بداية الموسم

دعم النادي الأهلي صفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية، بثلاث صفقات، قبل بداية الموسم الجديد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جماهير العراق تكرم ديوجو جوتا

كرمت جماهير نادي زاخو العراقي، البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي توفى في حادث سيارة بإسبانيا، صباح الخميس الماضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتخب ويلز للسيدات يتعرض لحادث تصادم قبل مواجهة فرنسا

تعرضت حافلة منتخب ويلز للسيدات لحادث تصادم في سانت جالن يسويسرا، خلال مشاركتهن في بطولة أوروبا للسيدات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شيكابالا يدعم إبراهيم سعيد بعد خروجه من السجن.. ماذا قال؟

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك السابق، رسالة تضامن مع إبراهيم سعيد بعد خروجه من الحبس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد إلغاء قرار هبوطه للدرجة الثانية.. القصة كاملة لأزمة ليون الفرنسي

عاش نادي أولمبيك ليون، أحد أكبر الأندية الفرنسية، فترة من القلق والتوتر خلال الأسابيع الماضية، بعد صدور قرار بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لامين يامال ينتظر هدية "عقد ألماس" من فنان مشهور (صور)

يستعد نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، الذي يُكمل عامه الثامن عشر يوم 13 يوليو الجاري، لإقامة حفل سري بمناسبة عيد ميلاده في أجواء استثنائية من الفخامة والسرية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"82 مليون جنيه ورفض المكافأة".. تفاصيل شكوى زيزو ضد الزمالك

تقدم أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد ناديه السابق الزمالك، من أجل الحصول على باقي مستحقاته المتأخرة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بـ10 ملايين دولار.. تفاصيل شراء محمد صلاح لفيلا جديدة بتركيا

أقدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على خطوة جديدة خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، حيث اشترى فيلا فاخرة في منطقة "جوندوجان كوتشوكبوك" السياحية بمدينة بودروم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

8 معلومات عن نادي كولومبوس الأمريكي الذي طلب ضم وسام أبو علي

دخل نادي كولومبوس كرو الأمريكي، أحد أبرز أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، على خط المفاوضات مع النادي الأهلي من أجل التعاقد مع مهاجمه الفلسطيني الأصل وسام أبو علي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"هل اقترب من الأهلي".. أحمد حسن كوكا يثير الجدل بهذا المنشور

ألمح أحمد حسن كوكا مهاجم فريق لوهافر الفرنسي، إلى إمكانية عودته للنادي الأهلي الذي بدأ معه مشواره في كرة القدم، مرة آخرى خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار مفاجئ من ترامب قبل نهائي كأس العالم للأندية

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراراً همًا حول نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن وتختتم يوم 13 يوليو الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

يذكر أن مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام (مصراوي – يلاكورة – الكونسلتو – شيفت) تعرضت لتعطل جزئي في الخدمات نتيجة حريق سنترال رمسيس الذي أثّر على خدمات الإنترنت في عدد من المناطق.