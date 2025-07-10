كأس العالم للأندية 2025

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"لم أشاهد دقيقة".. تصريحات صادمة لنجم هولندا واتحاد جدة تجاه كأس العالم للأندية

03:00 ص الخميس 10 يوليه 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

انتقد النجم الهولندي بصفوف اتحاد جدة السعودي، ستيفن بيرجوين، النسخة الجارية من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو الجاري.

وقال بيرجوين صاحب الـ 27 عاماً في تصريحات لشبكة "ESPN" اليوم الثلاثاء، إنه لم يشاهد أي دقيقة واحدة من مباريات البطولة حتى الآن، مضيفًا:"هي بطولة لا تستحق المشاهدة ولم تحقق أي نجاح ولست مهتمًا على الإطلاق بها".

وردّ لاعب منتخب هولندا عن موقفه إذا تأهل فريقه إلى منافسات النسخة المقبلة من البطولة بقوله:" إذا كان لا بد من ذلك فليكن لكنني لا أعتبرها إنجازاً أو بطولة تستحق التجربة".

وفي سياق آخر أوضح اللاعب أنه يتواجد في هولندا خلال الفترة الجارية لخوض برنامج تدريبي خاص قبل انطلاق الموسم بجانب الخضوع لفحوصات طبية دورية؛ للاطمئنان على لياقته البدنية والاستعداد للمرحلة المقبلة من مسيرته الكروية مع الاتحاد.

بيرجوين كان قد انضم لصفوف الاتحاد قادمًا من أياكس الهولندي بالانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 بعد موسمين بقميص الفريق الذي ضمه من صفوف توتنهام في موسم 2019/20.

وخاض الجناح الأيسر الهولندي بقميص الاتحاد خلال الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 9 لزملائه خلال 2320 دقيقة لعب.

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