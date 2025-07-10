تفاصيل جديدة في حادث وفاة دييجو جوتا وشقيقه

كتب- نهى خورشيد:

كشف سائق شاحنة يُدعى خوسيه أزيفيدو، عن تفاصيل جديدة بشأن حادث السير المسأوي الذي توفي خلاله النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي وشقيقه أندريه سيلفا.

وأكد السائق أن سيارة جوتا لم تكن مسرعة لحظة الحادث، وهو ما ينفي التقارير الأولية التي أشارت إلى وجود تجاوز للسرعة.

وأكد أزيفيدو، في مقطع مصور من داخل شاحنته، أنه حاول التدخل لإنقاذ الضحيتين بعد اشتعال النيران في سيارة اللامبورجيني، لكنه لم يتمكن من ذلك، قائلا:"أعرف هذا الطريق جيدًا، هو مظلم وخطير، وأؤكد للعائلة أنهما لم يكونا مسرعين".

وكانت التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال انفجار إطار السيارة أثناء تجاوز على طريق A-52 بالقرب من مدينة زامورا الإسبانية، ما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعالها، بينما أكدت الشرطة الإسبانية أن جوتا كان خلف المقود وقت الحادث.

ويعتبر الطريق الذي شهد الحادث معروفاً بخطورته، إذ سجل في عام 2023 19 حادثاً بمعدل 1.5 وفاة لكل حادث، بجانب معاناته من حفر متكررة وضعف في الإضاءة واللافتات