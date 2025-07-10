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كيف ودع جماهير ولاعبي ليفربول مهاجم فريقهم جوتا؟

02:31 ص الخميس 10 يوليو 2025
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أعرب مشجعو ليفربول واللاعبون السابقون عن احترامهم للبرتغالي ديوجو جوتا بعد وفاته المأساوية.

ووضع العديد من مشجعي ليفربول الزهور والأوشحة خارج ملعب أنفيلد، بينما قدم قائد الريدز السابق جوردان هندرسون باقة من الورد الأبيض بجانب وضع رُسم عليه شعار الريدز.

وعاد لاعبو ليفربول إلى التدريبات يوم الثلاثاء 8 يوليو، استعدادا لبداية موسم 2025/26.

ورُصد نجوم ليفربول وهم يعودون للتدريبات قبل بداية الموسم، بعد أيام قليلة من وفاة صديقهم ديوجو جوتا المأساوية.

ووقع الحادث بعد 11 يوما فقط من زواج جوتا من حبيبته روت كاردوسو، 28 عاما أيضا، عقب حادث سيارة على طريق إسبانيا مع شقيقه.

وشهدت جنازة جوتا التي أقيمت في البرتغال حضور العديد من نجوم كرة القدم، مثل، مدرب الريدز أرني سلوت، والعديد من زملاء جوتا في منتخب البرتغال، روبن نيفيز، روبن دياز، وبرناردو سيلفا.

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