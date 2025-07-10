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مباريات أندية الدوري الإنجليزي في صيف 2025 استعدادًا للموسم الجديد

02:26 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    ختام الدوري الإنجليز
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (1)
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    آرني سلوت يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (1)
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    فان دايك يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي
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    ألكسندر أرنولد يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (2)
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    آرني سلوت يحتفل بلقب الدوري الإنجليزي (2)
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    ليفربول يحتفل بالدوري الإنجليزي رقم 20 (7)
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    كأس الدوري الإنجليزي
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    كأس الدوري الإنجليزي
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بدأت الأندية في الإعلان عن مبارياتها قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026، والذي ينطلق في 16 أغسطس 2025.

أرسنال

23 يوليو ضد ميلان (سنغافورة)

27 يوليو ضد نيوكاسل (سنغافورة)

31 يوليو ضد توتنهام (هونغ كونغ)

5 أغسطس ضد فياريال (على أرضه) (كأس الإمارات)

9 أغسطس ضد أتليتيك بيلباو (على أرضه) (كأس الإمارات).

أستون فيلا

16 يوليو ضد والسال (خارج الأرض)

19 يوليو ضد هانزا روستوك (خارج الأرض)

26 يوليو ضد آينتراخت فرانكفورت (خارج الأرض)

30 يوليو ضد سانت لويس سيتي (خارج الأرض)

2 أغسطس ضد ناشفيل (خارج الأرض)

6 أغسطس ضد روما (داخل الأرض)

بورنموث

15 يوليو ضد هيبرنيان (على أرضه)

19 يوليو ضد بريستول سيتي (على أرضه)

26 يوليو ضد إيفرتون (نيوجيرسي؛ سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

31 يوليو ضد مانشستر يونايتد (شيكاجو؛ سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

3 أغسطس ضد وست هام (أتلانتا؛ سلسلة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

9 أغسطس ضد ريال سوسيداد (على أرضه)

9 أغسطس ضد ريال سوسيداد (على أرضه)

برينتفورد

2 أغسطس ضد كوينز بارك رينجرز (خارج الديار)

8 أغسطس ضد بوروسيا مونشنجلادباخ (داخل الأرض)

برايتون

2 أغسطس ضد ساوثهامبتون (خارج الأرض)

9 أغسطس ضد فولفسبورج (على أرضه)

بيرنلي

26 يوليو ضد هدرسفيلد تاون (خارج الأرض)

26 يوليو ضد شروزبري تاون (خارج الأرض)

2 أغسطس ضد ستوك سيتي (خارج الأرض)

9 أغسطس ضد لاتسيو (على أرضه)

تشيلسي

8 أغسطس ضد باير ليفركوزن (على أرضه)

10 أغسطس ضد ميلان (على أرضه)

كريستال بالاس

12 يوليو ضد ميلوول (خلف الأبواب المغلقة)

25 يوليو ضد كرولي تاون (خارج الأرض)

29 يوليو ضد ماينز (النمسا)

1 أغسطس ضد أوجسبورج (النمسا)

10 أغسطس ضد ليفربول (درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ويمبلي)

إيفرتون

15 يوليو ضد أكينجتون ستانلي (خارج الأرض)

19 يوليو ضد بلاكبيرن روفرز (خارج الأرض)

26 يوليو ضد بورنموث (نيوجيرسي؛ سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

30 يوليو ضد وست هام (شيكاغو؛ سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

3 أغسطس ضد مانشستر يونايتد (أتلانتا؛ سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

9 أغسطس ضد روما (على أرضه)

فولهام

9 أغسطس - مباراة آينتراخت فرانكفورت (داخل الأرض).

ليدز

19 يوليو ضد مانشستر يونايتد (ستوكهولم)

2 أغسطس ضد فياريال (على أرضه)

9 أغسطس ضد ميلان (ملعب أفيفا)

ليفربول

13 يوليو ضد بريستون نورث إند (خارج الأرض)

26 يوليو ضد ميلان (هونج كونج)

30 يوليو ضد يوكوهاما إف مارينوس (اليابان)

4 أغسطس ضد أتليتيك كلوب (على أرضه)

10 أغسطس ضد كريستال بالاس (درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم)

مانشستر سيتي

9 أغسطس ضد نادي باليرمو (صقلية)

مانشستر يونايتد

19 يوليو ضد ليدز يونايتد (ستوكهولم)

27 يوليو (00:00 بتوقيت جرينتش) ضد وست هام (نيوجيرسي؛ سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

31 يوليو ضد بورنموث (شيكاغو؛ سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

3 أغسطس ضد إيفرتون (أتلانتا؛ سلسلة الدوري الإنجليزي الممتاز الصيفية)

9 أغسطس ضد فيورنتينا (على أرضه)

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