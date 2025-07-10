بعد تأهل تشيلسي.. موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025

تأهل نادي تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي.

ووصل الفريق الإنجليزي إلى نصف النهائي بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بهدفين مقابل هدف، بينما فاز فلومينينسي على الهلال السعودي بنتيجة 2-1.

وينتظر تشيلسي الفائز من مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان المقرر لها الساعة العاشرة مساء غدا الأربعاء بتوقيت مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من مونديال الأندية يوم الأحد الموافق 13 يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساء.