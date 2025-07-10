حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على ريال مدريد الإسباني بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الانتصار، تأهل الفريق الفرنسي إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره تشيلسي الإنجليزي في ختام البطولة.

عقب هذا الفوز، تصدر باريس سان جيرمان قائمة الأندية الأعلى تحقيقًا للأرباح في البطولة، متساويًا مع فريق تشيلسي.

وخاض باريس سان جيرمان 6 مباريات في البطولة، فاز في 5 منها وخسر واحدة، دون أن يتعادل في أي لقاء.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن أن مكافآت مشاركة الأندية الأوروبية في كأس العالم للأندية تتراوح بين 12.8 مليون دولار و38.19 مليون دولار، حسب الأداء والنتائج.

وقد فاز باريس سان جيرمان بمباراتين في دور المجموعات، ليحصل على مكافأة قدرها 2 مليون دولار عن كل فوز.

ثم تأهل إلى دور الـ16، وحصل على 7.5 مليون دولار، وواصل تقدمه إلى ربع النهائي ليحصل على 13.125 مليون دولار، ثم تأهل إلى نصف النهائي ليحصد 21 مليون دولار، وأخيرًا بلغ النهائي لتصل أرباح البلوغ إلى دور النهائي 30 مليون دولار.

وبذلك يكون إجمالي أرباح باريس سان جيرمان من مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 قد بلغ 75.625 مليون دولار، نظير فوزه في مباريات مختلفة وتقدمه حتى النهائي.

لم ندرج مبلغ مكافأة مشاركة الفريق في البطولة لذلك لم نضيف مبلغ المشاركة مع الأرباح التي حصل عليها الفريق، لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعلن بشكل واضح عن القيمة الدقيقة لمشاركة باريس سان جيرمان في البطولة، بل أوضح أن المكافأة تتراوح بين 12.8 مليون دولار و38.19 مليون دولار، وتختلف قيمتها من فريق لآخر.