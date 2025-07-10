مبابي يتنازل عن قضية التحرش ضد باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد كيليان مبابي تنازل عن قضية التحرش التي رفعها ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان .

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر من النادي الباريسي الصيف الماضي بعد أن قرر عدم تجديد عقده.

وخلال موسمه الأخير في باريس، توترت علاقة مبابي مع النادي حتى أن الجماهير أطلقت صيحات الاستهجان ضده خلال مباراته الأخيرة.

وأدى ذلك إلى قضايا أخرى، بما في ذلك نزاع على الأجور، ويسعى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للحصول على حوالي 55 مليون يورو (46 مليون جنيه إسترليني) كراتب ومكافآت متأخرة.

وفي وقت سابق من هذا العام رفع مبابي دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان بسبب التحرش الأخلاقي المزعوم، بسبب الطريقة التي عومل بها عندما كشف أنه لن يوقع على عقد التجديد في صيف 2023.

ونتيجة لقرار المهاجم الفرنسي، كان باريس سان جيرمان حريصًا على بيعه، وبالتالي استبعده من جولته التحضيرية للموسم، وأجبره على التدرب مع اللاعبين البدلاء.

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد تنازل كيليان مبابي عن تلك القضايا المرفوعة ضد باريس.

وأشار التقرير إلى أن هذا التنازل عن القضايا جاء لأن مبابي يرغب في المصالحة مع ناديه السابق، بجانب تحسن علاقته مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان خلال الأشهر الأخيرة.