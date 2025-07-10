غضب داخل ليفربول تجاة ثنائي الفريق بسبب عدم احترام وفاة جوتا

خيم الحزن على اليوم الأول من التدريبات الجماعية لفريق ليفربول، بعد وفاة ديوجو جوتا لاعب الفريق.

وقال مصدر "لمصراوي" إن لاعبي ليفربول أدوا اليوم الأول من التدريبات في حالة من الحزن والصدمة.

وأضاف المصدر أن هناك حالة من الغضب نحو لويس دياز وسوبوسلاي، بسبب ظهور فيديوهات وصور لهم في حالة سعادة أثناء السهر في إحدى الأماكن تزامنا مع وفاة صديقهم.

يُذكر أن لاعب ليفربول توفى إثر حادث سيارة أثناء التوجه إلى ميناء بإسبانيا من أجل استقلال باخرة والعودة إلى إنجلترا، بعد نصيحة الأطباء له بعدم استقلال الطيران بسبب الإصابة التي يعاني منها.

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