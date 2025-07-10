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خسارة مالية كبيرة لليفربول بسبب مهاجم الفريق.. ما القصة؟

02:02 ص الخميس 10 يوليو 2025
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حدد نادي ليفربول الإنجليزي، سعر بيع داروين نونيز، في خطوة قد تتسبب في خسارة مالية كبيرة للريدز، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وانضم نونيز إلى ليفربول في صفقة بلغت 85 مليون جنيه إسترليني قبل ثلاث سنوات، لكنه حصل على دقائق لعب قليلة مع المدرب الهولندي آرني سلوت.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ليفربول أبلغ نابولي بالسعر المطلوب من أجل بيع نونيز وهو 43.2 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 4.3 مليون جنيه إسترليني كمكافآت.

وذكرت تقارير أن رئيس نادي نابولي أوريليو دي لورينتيس تولى شخصيا إجراء مفاوضات بشأن انتقال نونيز في ظل سعي أبطال إيطاليا لإبرام الصفقة.

يُذكر أن انتقل إلى نابولي قادما من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

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