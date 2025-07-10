كيف يريد نجم تشيلسي تكريم ديوجو جوتا في نهائي المونديال؟

كتبت-هند عواد:

يريد بيدرو نيتو لاعب تشيلسي ومنتخب البرتغالي، تكريم زميله الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول، بعد وفاته في حادث سيارة رفقة شقيقه أندريه سيلفا.

وكان نيتو صديقًا مقربًا لجوتا، إذ كانا زميلين في فريق وولفرهامبتون سابقًا، إضافة إلى منتخب البرتغال الذي فاز بنهائي دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي.

وقال نيتو عقب فوز تشيلسي على فلومينينسي البرازيلي: "لقد كان الأمر صعبًا للغاية في الأيام القليلة الماضية وأريد فقط أن أترك رسالة مفادها أن هذه المباراة النهائية هي من أجله ومن أجل شقيقه".

وأضاف: "إنها فترة صعبة للغاية بالنسبة لي، ومن الصعب التحدث عنها، ونأمل أن أتمكن من فعل ذلك من أجله، أريد أن أهدي هذه المباراة النهائية له ولعائلته وأن أظهر دعمي لهم في هذه الأوقات الصعبة".