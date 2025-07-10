صلاح بينهم.. 5 صور ترصد عودة نجوم ليفربول للتدريبات بعد وفاة جوتا

رُصد نجوم ليفربول وهم يعودون للتدريبات قبل بداية الموسم، بعد أيام قليلة من وفاة صديقهم ديوجو جوتا المأساوية.

ووقع الحادث بعد 11 يوما فقط من زواج جوتا من حبيبته روت كاردوسو، 28 عاما أيضا، عقب حادث سيارة على طريق إسبانيا مع شقيقه.

وشهدت جنازة جوتا التي أقيمت في البرتغال حضور العديد من نجوم كرة القدم، مثل، مدرب الريدز أرني سلوت، والعديد من زملاء جوتا في منتخب البرتغال، روبن نيفيز، روبن دياز، وبرناردو سيلفا.

وعاد لاعبو ليفربول إلى التدريبات اليوم الثلاثاء، استعدادا لبداية موسم 2025/26.

وإلى جانب صلاح، تم تصوير كونور برادلي، وجيريمي فريمبونج، وجو جوميز، وواتارو إندو، وأندي روبرتسون، أثناء وصولهم إلى مركز تدريب ليفربول.

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