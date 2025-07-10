كأس العالم للأندية 2025

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مكافأة استثنائية من فيفا لتشيلسي بعد تأهله إلى نهائي المونديال

01:50 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي
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    لاعب فريق تشيلسي
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    تشيلسي وبالميراس (1)
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    لقطات من مباراة تشيلسي وبالميراس
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    مباراة تشيلسي وبالميراس
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    بالميراس ضد تشيلسي
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    لاعب تشيلسي (1)
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    ملعب مباراة تشيلسي وبالميراس
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي 1 (1)
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    جماهير تشيلسي (1)
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    إينزو فرنانديز لاعب تشيلسي (1)
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    لاعبي تشيلسي (1)
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    مباراة تشيلسي والترجي (1)
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    سقوط لاعب تشيلسي على أرضية الملعب (1)
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    الترجي ضد تشيلسي مونديال الأندية (1)
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    تشيلسي
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    مورتا والقميص الملعون في تشيلسي
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    لوكاكو مع تشيلسي
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    توريس مع تشيلسي
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    لقطات من مباراة تشيلسي والترجي (1)
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    احتفال لاعبي تشيلسي (1)
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كتبت-هند عواد:

يحصد تشيلسي الإنجليزي مكافآت مالية ضخمة، بعد حسم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، عقب الفوز على فلومنينسي البرازيلي.

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، عقب الفوز على فلومنينسي البرازيلي، بثنائية نظيفة، عن طريق البرازيلي جواو بيدرو.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، يحصل تشيلسي على مبلغ 82 مليون جنيه إسترليني، بعدما منحه فيفا مكافأة خاصة قدرها 22 مليون جنيه إسترليني، نظير تأهله إلى النهائي.

وكان تشيلسي حصل على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، نظير تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025.

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