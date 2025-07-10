مكافأة استثنائية من فيفا لتشيلسي بعد تأهله إلى نهائي المونديال

كتبت-هند عواد:

يحصد تشيلسي الإنجليزي مكافآت مالية ضخمة، بعد حسم التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، عقب الفوز على فلومنينسي البرازيلي.

وتأهل تشيلسي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025، عقب الفوز على فلومنينسي البرازيلي، بثنائية نظيفة، عن طريق البرازيلي جواو بيدرو.

ووفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، يحصل تشيلسي على مبلغ 82 مليون جنيه إسترليني، بعدما منحه فيفا مكافأة خاصة قدرها 22 مليون جنيه إسترليني، نظير تأهله إلى النهائي.

وكان تشيلسي حصل على مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، نظير تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025.