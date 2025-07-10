جماهير العراق تكرم ديوجو جوتا

كتبت-هند عواد:

كرمت جماهير نادي زاخو العراقي، البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي توفى في حادث سيارة بإسبانيا، صباح الخميس الماضي.

ورفعت جماهير زاخو لافتة تحمل صورة جوتا، خلال مباراة فريقهم يوم نوروز، في ربع نهائي كأس العراق

وكتب على اللافتة باللغتين العربية والكردية: "جوتا.. الموت غيبك جسدا وسوف تكون خالدا في قلوبنا".

وفاز فريق زاخو العراقي على نظيره نوروز، بهدف نظيف أحرزه اللاعب اليمني ناصر محمدوه، ليتأهل إلى نصف نهائي الكأس ويضرب موعدا مع الشرطة.