منتخب ويلز للسيدات يتعرض لحادث تصادم قبل مواجهة فرنسا

كتبت-هند عواد:

تعرضت حافلة منتخب ويلز للسيدات لحادث تصادم في سانت جالن يسويسرا، خلال مشاركتهن في بطولة أوروبا للسيدات.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن لاعبات منتخب ويلز، في حالة من الصدمة بعد تعرض حافلتهن لحادث تصادم، وتعرض بعضهم للإصابة، ومن ثم إلغاء التدريبات.

وقال ريان ويلكينسون مدرب ويلز الذي لم يكن في الحافلة: "كرة القدم تأتي في المرتبة الثانية وأعتقد أننا نشعر بالصدمة لأننا بعيدون عن الفريق الآن ونعلم أنهم اضطروا إلى تجربة ذلك، لكن لدينا أيضًا فريقًا رائعًا، وقد تأكدتُ أن الجميع بخير. لقد تدربنا على ما هو غير متوقع، هذا ما يُمكننا تسميته".

وأضاف: "سنتواصل مع الجميع ونتأكد من أنهم جميعًا في وضع جيد ويمكننا التركيز على كرة القدم مرة أخرى بعد ذلك، إنهم قريبون من الفندق، لذا ما زالوا بعيدين عن الملعب، وأول شيء قمنا به هو التأكد من إبعادهم عن مكان الحادث ونقلهم إلى مكان يتواجدون فيه جميعًا معًا".

وقال اتحاد كرة القدم الويلزي في بيان رسمي: "يؤكد اتحاد كرة القدم في ويلز أن حافلة المنتخب الويلزي تعرضت لحادث سير أثناء توجهها إلى أرينا سانت جالن لجلسة التدريب في الجولة الأولى قبل مباراة كأس الأمم الأوروبية للسيدات 2025 يوم الأربعاء ضد فرنسا".

وأضاف: "جميع ركاب حافلة المنتخب الويلزي الوطني والمركبة الأخرى سالمون. كانت أولوية الاتحاد الويلزي لكرة القدم إخلاء اللاعبين من موقع الحادث والعودة إلى قاعدة تدريب المنتخب الويلزي لاستكمال استعداداتهم لمباراة الغد".

وكان المدرب ويلكنسون وقائدة المنتخب أنجاراد جيمس يسافران في سيارة منفصلة بسبب واجباتهما الإعلامية.