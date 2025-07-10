أول قرار من فيريرا بعد تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تنظيم معسكر مغلق للفريق في العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وينتظم الفارس الأبيض في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية، خلال الفترة من 15 يوليو الجاري وحتى 27 من الشهر ذاته، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وسيخوض الفارس الأبيض العديد من المباريات الودية خلال المعسكر المغلق بالعاصمة الإدارية، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وكان الفارس الأبيض أعلن في وقت سابق التعاقد مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لتولي القيادة الفنية للفارس الأبيض في الموسم المقبل، بدلا من أيمن الرمادي.

وسيلاقي نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل نظيره أورانج وديا، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم المقبل 2025-2026.

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