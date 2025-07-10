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رسالتان مؤثرتان من أرني سلوت وروبرتسون لـ ديوجو جوتا

01:46 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    تم استقبال أرن سلوت من قبل المعجبين
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    أرني سلوت
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    أرني سلوت مدرب ليفربول
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    آرني سلوت (2)
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    آرني سلوت (1)
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    لقطة من عام 2023 - جوتا يدعم لويس دياز
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    جوتا وخيمينيز مع فريق ولفرهامبتون
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    ديوجو جوتا
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    ديوجو جوتا (10)
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    ديوجا جوتا ورونالدو
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    ديوجو جوتا
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    جوتا وشقيقه
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كتبت-هند عواد:

وضع الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول وآندي روبرتسون مدافع الفريق، الزهور في أنفيلد تكريما لديوجو جوتا بعد وفاته في حادث مأساوي، بينما وقع المشجعون على جدارية "Forever 20".

وقدم مدرب ليفربول وزوجته ميريام ومدافع الريدز أندي روبرتسون احترامهم لديوجو جوتا، وكتبوا رسالة مؤثرة للبرتغالي.

وكتب سلوت في رسالته لجوتا: "ديوجو، كان لدينا حلم واحد وحققناه معًا، أندريه وأنت ستظلان في قلوبنا إلى الأبد. أرن، ميريام، عيسى، ويوب".

ومن جانبه، كتب أندي روبرتسون: "قلوبنا مُحطمة، لكننا نشعر بامتنانٍ كبير للذكريات التي قدمتها لنا جميعًا! سأفتقدك. أحبك يا أخي".

وتوفى جوتا صاحب الـ28 عاما وشقيقه أندريه سيلفا صاحب الـ25 عاما، في حادث سيارة، أثناء سفرهما عبر إسبانيا لركوب العبارة إلى إنجلترا، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

ووقع مشجعو ليفربول على جدارية تخليد ذكرى المهاجم الراحل، والتي تقع على مسافة قصيرة من الملعب، وتحمل عبارة "Forever 20" على أحد جانبيها.

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