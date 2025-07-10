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تجاوز السرعة.. مستجدات في وفاة ديوجو جوتا

01:45 ص الخميس 10 يوليه 2025
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كتبت-هند عواد:

كشف صحيفة "آس" الإسبانية، تفاصيل تحقيقات الشرطة الإسبانية في حادث وفاة البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول، الذي توفى في حادث سير رفقة شقيقه أندريه سيلفا.

وذكرت الصحيفة، أن التقارير تشير إلى أن الحد الأقصى للسرعة كان عاليًا، إذ كان جوتا تجاوز الحد الأقصى للسرعة على الطريق السريع.

وتوفى لاعب ليفربول وشقيقه، فجر الخميس الماضي في حادث سير أثناء توجههما إلى سانتاندير، حيث كانا في طريقهما إلى إنجلترا على متن عبارة، ليتمكن جوتا من الانضمام إلى فترة ما قبل الموسم لليفربول، واتخذ جوتا هذا القرار بعد خضوعه لجراحة في الرئة، والتي نُصح بعدها بعدم السفر جوًا.

وكان لاعبا كرة القدم البرتغاليان مسافرين على الطريق السريع A-52 باتجاه بينافينتي في سيارة لامبورجيني هوراكان استأجراها لهذه الرحلة، ووفقًا لمصادر من الحرس المدني، عند الكيلومتر 65، وأثناء محاولتهما تجاوز سيارة أخرى، انفجر إطار السيارة، وانحرفت عن الطريق، واشتعلت النيران فيها، وأودى الحادث المميت بحياتهما.

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