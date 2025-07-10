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"الأول تاريخيا".. كليان مبابي يسجل رقما قياسيا رفقة ريال مدريد

01:31 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    مشاركة كيليان مبابي أمام يوفنتوس
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    مبابي بعد هدفه في دورتموند
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    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد1
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي من تدريبات ريال مدريد2
  • عرض 15 صورة
    مشاركة كيليان مبابي
  • عرض 15 صورة
    كليان مبابي (1)
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي متأثرا بإصابته بفيروس المعدة
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي مع منتخب فرنسا
  • عرض 15 صورة
    كيليان مبابي
  • عرض 15 صورة
    احتفال مبابي (1)
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كتب - يوسف محمد:

تمكن النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، من تسجيل رقما مميزا رفقة فريقه بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، خاصة بعد هدفه في فوز فريقه على حساب بروسيا دورتموند الألماني، في ربع نهائي البطولة.

وسجل مبابي رقما تاريخيا بهدفه في مرمى بروسيا دورتموند في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2024، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الفريق الملكي يسجل أهدافا في 7 بطولات رسمية مختلفة بموسم واحد.

وجاءت البطولات التي سجل فيها النجم الفرنسي مع الفريق الملكي، خلال موسم 2024-2025 كالتالي: "الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس ملك إسبانيا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الإسباني، كأس الإنتركونتيننتال وكأس السوبر الأوروبي في بداية الموسم".

وخاض صاحب ال 26 عاما رفقة ريال مدريد في مختلف البطولات بموسم 2024 -2025 حتى الأن، 58 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 44 هدفا وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد تلقى هزيمة كبيرة أمس الأربعاء، على يد نظيره فريق باريس سان جيرمان، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في نصف النهائي.

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مبابي بعد هدفه في دورتموند كأس العالم للأندية مونديال الأندية رقم تاريخي لكليان مبابي هزيمة ريال مدريد من باريس سان جيرمان
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