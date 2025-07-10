لامين يامال يراوغ حبه الأول قبل الحفل السري.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

عاد النجم الشاب لامين يامال، لاعب فريق برشلونة الإسباني لمغازلة حبه القديم أليكس باديلا، وذلك بعد قصة انفصالهما الشهيرة في الموسم الماضي.

وكان أخر ظهور للثنائي في تتويج إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، بعدما ظهرت مع لامين يامال بأرضية الملعب خلال التتويج.

ماذا حدث بين لامين يامال وحبيبته أليكس باديلا؟

يستعد لامين يامال للاحتفال بعيد ميلاده الـ18 خلال أيام، وذلك يوم 13 يوليو الجاري، في حفل سري تم التجهيز له في إسبانيا.

وقبل الحفل السري، قام لامين يامال بمتابعة أليكس باديلا عبر حسابها الجديد على تيك توك، مما يفتح التكهنات لعودة علاقتهما مرة أخري، حيث لم يكن يتابع كلاهما البعض بعد أزمة انفصالهما الأخيرة.

يُذكر أن الثنائي كان قد عاش قصة حب متقطعة، العام الماضي، بعد تتويج اسبانيا ببطولة يورو 2024، ثم انفصلا في فبراير الماضي، قبل أن يعودا ويظهرا معًا في حفل جوائز غلوب سوكر ديسمبر الماضي.