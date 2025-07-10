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"بعد الصعود للنهائي".. تشيلسي يحقق عوائد مالية ضخمة بعد التأهل لنهائي مونديال الأندية

01:26 ص الخميس 10 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق تشيلسي الإنجليزي من تحقيق الفوز على حساب نظيره فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة هدفين دون مقابل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز، ضمن فريق تشيلسي الصعود إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، لملاقاة نظيره ريال مدريد الإسباني في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري.

وحصد فريق تشيلسي مبالغ مالية ضخمة نظير الصعود إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، حيث ضمن الحصول على مبلغ مالي يتخطى الـ80 مليون يورو، نظير الصعود إلى نهائي البطولة، دون حساب المبلغ الذي حصل عليه نظيره المشاركة في البطولة.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي كان قد أعلن في وقت سابق، أن الفرق الأوروبية المشاركة في البطولة، ستحصل على مقابل مادي نظيره المشاركة يتراوح ما بين 12 مليون يورو حتى 38 مليون يورو.

ويذكر أن مباراة نهائي كأس العالم للأندية، ستقام يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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