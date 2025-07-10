لامين يامال ينتظر هدية "عقد ألماس" من فنان مشهور (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد نجم برشلونة الصاعد لامين يامال، الذي يُكمل عامه الثامن عشر يوم 13 يوليو الجاري، لإقامة حفل سري بمناسبة عيد ميلاده في أجواء استثنائية من الفخامة والسرية.

وبحسب ما أوردته إذاعة "COPE" الإسبانية، فإن النجم الشاب سينظم حفلاً خاصًا بعيدًا عن الأضواء في جزيرة إيبيزا، بحضور نخبة مختارة من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة والفن.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أن مغني الريجيتون الشهير "إل ألفا إل خيفي"، قرر تكريم لامين يامال بهدية فاخرة تقديرًا لإعجابه الكبير بموهبته ومسيرته الصاعدة.

وبحسب الصحيفة، فإن المغني الدومينيكاني، الذي يحظى بأكثر من 20 مليون مستمع شهري عبر منصة "سبوتيفاي"، اختار أن يُهدي يامال سلسلة ذهبية فاخرة تبلغ قيمتها نحو 400 ألف يورو، مصممة خصيصًا له من قبل علامة المجوهرات الفاخرة Tajiadiamonds، والتي أسسها فيكتور رودريجيز عام 2015، وتُعد اليوم من أبرز مزودي المجوهرات لنجوم الموسيقى والرياضة حول العالم.

ووفقًا لموقع "Tribuna"، فإن السلسلة تحمل الحرفين الأولين من اسم يامال "LY"، وصُممت خصيصًا بأسلوب ينسجم مع ذوق فناني موسيقى الريجيتون في لفتة تعكس التقدير المتبادل بين نجم برشلونة الصاعد والفنان العالمي.

يُذكر أن لامين يامال يُعد من أبرز اكتشافات نادي برشلونة في السنوات الأخيرة، وحقق شهرة واسعة رغم صغر سنه، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق الأول، كما يُنظر إليه كأحد ركائز مستقبل النادي والكرة الإسبانية.