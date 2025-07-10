6 أندية عملاقة في خطر بالموسم الجديد.. ما السبب؟

كتب- محمد عبدالهادي:

مع اقتراب انطلاق موسم 2025-2026، يواجه عدد من أبرز أندية العالم تحديًا متصاعدًا يُنذر بمخاطر كبيرة على مستوى الأداء والاستقرار الفني.

حيث يجد 6 أندية عملاقة أنفسهم على مشارف موسم كروي شاق، وتشمل هذه الأندية كلاً من ريال مدريد ومانشستر سيتي، عملاقي إسبانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونخ وبروسيا دورتموند من ألمانيا، إلى جانب الهلال السعودي.

ماذا ينتظر الـ6 أندية في الموسم الجديد؟

امتد الموسم الماضي بالنسبة لهذا السداسي إلى نحو 11 شهرًا، نتيجة مشاركته في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية 2025، الأمر الذي قلّص فترة الإعداد للموسم الجديد إلى بضعة أسابيع فقط، هذا الضغط الزمني قد يُخلّ بتوازن الفرق ويؤثر سلبًا على جاهزية اللاعبين بدنيًا وذهنيًا.

جوارديولا يحذر من تلاحم الموسم

المدرب الإسباني بيب جوارديولا أطلق تحذيرًا صريحًا مؤخرًا، مؤكدًا أن مانشستر سيتي قد يدخل شهر ديسمبر بحالة إرهاق شديد نتيجة لتلاحم المواسم، وأضاف أن الجدول الحالي لا يمنح اللاعبين أي فرصة حقيقية للتعافي.

وقد بدأت مؤشرات الإرهاق تظهر مبكرًا، مع تعرض نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا لإصابة مثيرة للقلق، إلى جانب رودري لاعب مانشستر سيتي الذي عاد مؤخرًا من إصابة طويلة.

يزيد الطين بلة جدول المباريات المزدحم للموسم المقبل، الذي يتضمن خمس فترات توقف دولية، إلى جانب المشاركات المحلية والأوروبية، ما يعني مزيدًا من السفر والمباريات المضغوطة، ولا تقتصر الضغوط على ذلك، فبطولة كأس العالم المقررة نهاية الموسم ستُضيف عبئًا إضافيًا على اللاعبين الدوليين.

وفي ظل هذا الوضع المعقد، يبدو أن الأندية الستة ستواجه موسمًا استثنائيًا محفوفًا بالتحديات، فارتفاع معدلات الإصابات المحتملة، والتراجع البدني، قد يؤثران بشكل كبير على سعي هذه الفرق لتحقيق أهدافها محليًا وقاريًا.