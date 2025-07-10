كتب - يوسف محمد:

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه الكبير على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل.

وبهذا الفوز ضمن فريق باريس الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية، لملاقاة نظيره تشيلسي الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

وعلى الجانب الآخر، ضمن فريق تشيلسي الصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي في نصف النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

موعد مباراة نهائي كأس العالم للأندية

وتقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية، بين فريقي تشيلسي وريال مدريد، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

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