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نجم توتنهام يُضيء قريته بالسنغال في لافتة انسانية.. ما القصة؟

01:20 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    بابي ماتار سار
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كتب- محمد عبدالهادي:

أقدم النجم السنغالي بابي ماتار سار، لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، بعمل لافتة انسانية طيبة، بعدما قرر تمويل مشروع حيوي لتوصيل الكهرباء إلى قريته النائية "فاياكو" في السنغال، والتي كانت تعاني من انعدام تام للخدمة الكهربائية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن سار، البالغ من العمر 21 عامًا، أنفق آلاف الجنيهات الإسترلينية من أجل تزويد مسقط رأسه بالطاقة الكهربائية، تأكيدًا لارتباطه الوثيق بجذوره رغم تألقه في الملاعب الأوروبية.

وقال سار خلال زيارته الأخيرة إلى فاياكو، وهي جزيرة صغيرة تقع على بُعد نحو 100 ميل من العاصمة داكار: "العمل جارٍ بالفعل لتوصيل الكهرباء، وآمل أن تتألق فاياكو قريبًا كما يتألق أهلها، أنا أحب هذه القرية وأفخر بأهلها".

ولم تقتصر مساهمة نجم "السبيرز" على مشروع الكهرباء فقط، بل شملت تبرعات إضافية للمدرسة المحلية، تضمنت أجهزة لابتوب وطابعة وألواحًا شمسية، إلى جانب توفير مواد بناء لتوسعة المركز الصحي في القرية.

وتأتي هذه المبادرة بعد تتويج سار بلقب الدوري الأوروبي مع توتنهام، حيث عبّر من خلالها عن التزامه الدائم بدعم مجتمعه المحلي، في صورة مشرقة للنجوم الذين لا ينسون جذورهم.

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