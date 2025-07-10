بـ10 ملايين دولار.. تفاصيل شراء محمد صلاح لفيلا جديدة بتركيا

كتب- محمد عبدالهادي:

أقدم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على خطوة جديدة خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، حيث اشترى فيلا فاخرة في منطقة "جوندوجان كوتشوكبوك" السياحية بمدينة بودروم.

وكشفت تقارير تركية أن الفيلا التي أشتراها صلاح تُقدّر بقيمة بنحو 400 مليون ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 10 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع "milliyet" التركي.

وذكر التقرير أن صلاح زار بودروم بدعوة من شريكه البريطاني أحمد كاراكول، وقرر خلال الزيارة شراء فيلا مطلة على البحر، تجمع بين الفخامة والخصوصية، وتحتوي على شاطئ خاص وتراس شمسي.

الفيلا الجديدة تضم كافة سبل الراحة والرفاهية، من بينها حمام تركي، ساونا، سبا، مركز لياقة بدنية، صالة سينما، مكتبة، إلى جانب سكن مخصص للمساعدين.

وأشار الموقع إلى أن صلاح أُعجب كثيرًا بالمنطقة، لدرجة أنه يخطط لقضاء المزيد من وقته هناك مستقبلًا، في ظل تزايد اهتمام المشاهير العالميين بالاستثمار العقاري في تركيا، وبخاصة في المواقع السياحية الشهيرة مثل بودروم.