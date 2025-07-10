كأس العالم للأندية 2025

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قرار مفاجئ من ترامب قبل نهائي كأس العالم للأندية

01:05 ص الخميس 10 يوليو 2025
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    مباراة باريس سان جيرمان وبوتافوجو (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قراراً همًا حول نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن وتختتم يوم 13 يوليو الجاري.

وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 2025 يوم 14 يونيو الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، في نسخة شهدت مشاركة 32 فريقا لأول مرة في تاريخها.

وقرر الرئيس الأمريكي بشكل رسمي حضوره نهائي المونديال الذي يقام يوم الأحد المقبل، على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: "سأحضر النهائي".

جدير بالذكر أن ترامب لم يحضر أي مباراة لبطولة كأس العالم للأندية سوي لقاء الافتتاح بين الأهلي وانتر ميامي، وغاب عن باقي البطولة، ليقرر حضور المشهد الختامي لها يوم 13 يوليو.

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