كيف دعم تركي آل الشيخ باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد في نصف نهائي المونديال؟

كتب - يوسف محمد:

حرص تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على دعم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراته أمام ريال مدريد، بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو رفقة ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، من مدرجات ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة.

وعلق آل الشيخ على الفيديو، قائلا: "الله يتمم، باريس اليوم"، ذلك خلال مجريات الشوط الأول في الوقت الذي كان يتقدم فيه باريس بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي.

وكان باريس سان جيرمان، تمكن من الصعود إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب نظيره بايرن ميونخ في ربع النهائي، بنتيجة هدفين دون مقابل.

ويذكر أن باريس سان جيرمان، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

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