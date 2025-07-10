كتب - يوسف محمد:

مازالت وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، تسيطر على أجواء مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونعى الكثير من لاعبي الفرق المشاركة في البطولة النجم البرتغالي، الذي رحل عن عالمنا رفقة شقيقة أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع.

وخلال مباراة نصف نهائي البطولة، التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الفرنسي، قام المهاجم البرتغالي جونزالو راموس، بالاحتفال على طريقة الراحل جوتا، حيث قام بالجلوس على الأرض وكأنه يلعب "البلايستيشن".

وكان جوتا رحل عن عالمنا، يوم 3 يوليو الجاري، بعمر 28 عاما رفقة شقيقه أندريه سيلفا، بعد تعرضهما لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا، عقب تعرض السيارة التي كانا يستقلانها، للانفجار في أحد الإطارات مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

راموس يحتفل على طريقة جوتا ♥️♥️♥️♥️😢😢😢

pic.twitter.com/I0XAevKHwd — عمرو (@bt3) July 9, 2025

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