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3 صور جديدة لمحمد صلاح خلال عطلته في تركيا

12:53 ص الخميس 10 يوليو 2025
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  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 3 صورة
    محمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

تداول الإعلام التركي، صور جديدة للدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، وذلك خلال قضائه العطلة الصيفية في تركيا.

وكان صلاح قد قرر خوض اجازة الموسم في تركيا بمدينة بودروم، وذلك قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2026.

ونشرت الصحف التركية 3 صور جديدة لمحمد صلاح خلال الفترة التي قضاها هناك، قبل أن يقرر العودة لإنجلترا بسبب وفاة زميله ديوجو جوتا.

ومن المقرر أن يستعد فريق ليفربول للموسم الكروي الجديد في الأسبوع المقبل، حيث سيبدأ تحضيراته منتصف يوليو الجاري.

وكان صلاح قد قاد ليفربول للتتويج بالدوري الانجليزي في الموسم المنقضي، كما توج بالحذاء الذهبي بعد أن سجل 29 هدفًا وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

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