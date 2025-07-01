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هل عرض هالاند على ياسين بونو الانضمام إلى مانشستر سيتي؟

11:48 م الثلاثاء 01 يوليو 2025
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    احتفال هالاند بهدفه في الهلال
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    هالاند ضد بونو
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    هالاند ضد بونو
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    منشور هالاند عن بونو
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    هالاند وياسين بونو
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    هالاند من مباراة الهلال
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كتبت-هند عواد:
نفى النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ‏عرضه على المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، بالانضمام إلى فريقه، خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم.
وفاز الهلال على مانشستر سيتي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما بدور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.
وتداولت أنباء تشير إلى أن هالاند قال لياسين بونو: "تعالى إلى مانشستر سيتي"، وأعاد لاعب مانشستر سيتي نشر تلك الأنباء عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ليس حقيقي".
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إيرلنج هالاند ياسين بونو مانشستر سيتي
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