هل عرض هالاند على ياسين بونو الانضمام إلى مانشستر سيتي؟

كتبت-هند عواد:

نفى النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ‏عرضه على المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، بالانضمام إلى فريقه، خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم.

وفاز الهلال على مانشستر سيتي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما بدور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وتداولت أنباء تشير إلى أن هالاند قال لياسين بونو: "تعالى إلى مانشستر سيتي"، وأعاد لاعب مانشستر سيتي نشر تلك الأنباء عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ليس حقيقي".

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