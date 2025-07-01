هل عرض هالاند على ياسين بونو الانضمام إلى مانشستر سيتي؟
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كتبت-هند عواد:
نفى النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، عرضه على المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، بالانضمام إلى فريقه، خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم.
وفاز الهلال على مانشستر سيتي، بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما بدور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.
وتداولت أنباء تشير إلى أن هالاند قال لياسين بونو: "تعالى إلى مانشستر سيتي"، وأعاد لاعب مانشستر سيتي نشر تلك الأنباء عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ليس حقيقي".
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