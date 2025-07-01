كتب - يوسف محمد:

تعرض ملعب هارد روك الذي يستضيف مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية 2025، لأمطار غزيرة قبل دقائق قليلة من انطلاق المباراة.

ويلاقي ريال مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن لقاء ريال مدريد ويوفنتوس بات مهدد بالتوقف في أي وقت خلال مدة المباراة، بسبب سوء الأحوال الجوية، خاصة مع سقوط الأمطار بشكل قوي قبل دقائق من بداية المباراة.

وتسببت العواصف وسوء الأحوال الجوية إلى توقف وتأخير أكثر من مباراة، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، منها مباراة باتشوكا وريد بول سالزبورج، صن داونز وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي أيضًا، الأهلي وبالميراس البرازيلي والتي توقفت لمدة 46 دقيقة في الجولة الثانية البطولة.

وتكررت هذه الأزمة للمرة الرابعة في مباراة الجولة الثانية بالبطولة بين أوكلاند سيتي وبنفيكا البرتغالي، ثم مباراة أوكلاند وبوكا جونيورز أيضًا، بالإضافة إلى مباراة دور ال 16 بين فريقي تشيلسي وبنفيكا.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد، كان قد تمكن من الصعود إلى دور ال 16 بمونديال الأندية، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بالمونديال برصيد 7 نقاط.

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