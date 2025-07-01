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منتخب الابتعاث.. مدرب حراس ضمك يكشف لمصراوي استعدادات السعودية لكأس العالم 2034

11:30 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة اليمن
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    المنتخب السعودي
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    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
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    دعم الدوسري وحساب المنتخب السعودي فهد المولد
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كتبت-هند عواد:

كشف المصري محمود نور مدرب حراس ناشئين نادي ضمك السعودي، استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم 2034.

وقال محمود نور في تصريحات خاصة لمصراوي: "يوجد تطور كبير في الفئات السنية في السعودية، خاصة بعد قرار استضافة كأس العالم 2034، ويعملون هناك لتكوين منتخب قوي في البطولة، كل عام يوجد تطور أكثر من الموسم السابق".

وأضاف: "الاهتمام أكثر بمواليد 2011-2012-2013، يعملون لتجميع منتخب قوي، ويوجد مركز إقليمي في كل منطقة تابع للاتحاد السعودي لكرة القدم، يضم أفضل العناصر ليشاركوا في دورات مجمعة ومن ثم يخوضون معسكرا ومعايشة خارجية لاكتساب الخبرات".

واختتم محمود نور: "منتخب الشباب يذهب إلى إسبانيا في معسكر إعداد لمدة 3 أشهر كل عام، ويسمى منتخب الابتعاث، ويضم أفضل العناصر في المملكة، ونفس الأمر للفئات الصغيرة الذين سيصبحون 25 عاما في سنة استضافة كأس العالم 2034".

وتستضيف المملكة العربية السعودية، كأس العالم 2034، البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخها.

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محمود نور نادي ضمك السعودي المملكة العربية السعودية كأس العالم 2034
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