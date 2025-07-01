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ريال مدريد يحقق الفوز على حساب يوفنتوس في كأس العالم للأندية

10:03 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
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    إحماء لاعبي يوفنتوس
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    فرصة خطيرة لكولو مواني لاعب يوفنتوس
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    فرصة خطيرة ليوفنتوس
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    لقطات من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
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    مواني لاعب يوفنتوس
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    مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي
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    تشابي ألونسو
  • عرض 13 صورة
    أرنولد
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ويوفنتوس
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    تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد
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    يوفنتوس وريال مدريد
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متابعة- يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد الإسباني من تحقيق الفوز على حساب نظيره يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبهذا الفوز، ضمن فر يق ريال مدريد الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويدخل فريق ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، أنتونيو روديجر، دين هويسن، فران جارسيا

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا

أبرز أحداث مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في كأس العالم للأندية:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 7: فرصة خطيرة ليوفنتوس الإيطالي، بعد انفراد تام بالمرمى من كولو مواني ولكن كرته تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 11: تسديدة قوية من يلدز لاعب يوفنتوس ولكن كرته تمر بجوار القائم.

الدقيقة 16: عرضية من لاعب ريال مدريد يتصدى لها حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 28: عرضية خطيرة من لاعب يوفنتوس، يتصدى لها دفاع ريال مدريد.

الدقيقة 30: تسديدة من بيلينجهام لاعب ريال مدريد من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها دفاع يوفنتوس.

الدقيقة 36: عرضية من لاعب يوفنتوس يخرجها دفاع ريال مدريد.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+45: تسديدة قوية من فالفيردي لاعب ريال مدريد يتصدى لها حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 45: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: تسديدة من فينيسوس جونيور لكنها تصطدم بدفاع فيرق يوفنتوس.

الدقيقة 53: تسديدة قوية من هويسن لاعب ريال مدريد، يتصدى لها حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 54: جارسيا يحرز الهدف الأول لريال مدريد في مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 60: تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء من فالفيردي ولكن يتصدى لها حارس مرمى يوفنتوس.

الدقيقة 70: تسديدة قوية من جونزاليس لاعب يوفنتوس ولكن تمر بجوار القائم.

الدقيقة 72: تسديدة رائعة من جولر لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس يوفنتوس ببراعة.

الدقيقة 83: حارس مرمى يوفنتوس يواصل التألق بعد التصدي لتسديدة تشواميني لاعب ريال مدريد.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.

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