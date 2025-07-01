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كيف تحدى عمر مرموش الهلال قبل مباراة المونديال؟

06:51 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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كتبت-هند عواد:
استفز المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، الهلال قبل المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.
ووفقا لموقع "جول" السعودي، تحدى عمر مرموش الهلال قبل المباراة، وقال في تصريحات قبل اللقاء، إنه يحترم جميع المنافسين، لكن إن أظهرت قدراتي على أرض الملعب، فسيكون من الصعب التغلب علي.
وشارك عمر مرموش لمدة 30 دقيقة في مباراة مانشستر سيتي والهلال، التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4-3، ليتأهل الزعيم إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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عمر مرموش الهلال السعودي مانشستر سيتي مونديال الأندية
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