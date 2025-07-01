كيف تحدى عمر مرموش الهلال قبل مباراة المونديال؟

كتبت-هند عواد:

استفز المحترف المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، الهلال قبل المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لموقع "جول" السعودي، تحدى عمر مرموش الهلال قبل المباراة، وقال في تصريحات قبل اللقاء، إنه يحترم جميع المنافسين، لكن إن أظهرت قدراتي على أرض الملعب، فسيكون من الصعب التغلب علي.

وشارك عمر مرموش لمدة 30 دقيقة في مباراة مانشستر سيتي والهلال، التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 4-3، ليتأهل الزعيم إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

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