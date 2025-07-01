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بعد الهزيمة من الهلال.. عمر مرموش ورفاقه يخسرون مكافأة مالية ضخمة

06:00 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    احتفال سيلفا بهدفه في الهلال
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    احتفال هالاند بهدفه في الهلال
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    حزن بيب جوارديولا بالهزيمة من الهلال
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    احتفال سيلفا بهدفه في الهلال
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كتبت-هند عواد:

خسر مانشستر سيتي الإنجليزي، مبلغا ضخما بعد الهزيمة من الهلال السعودي، في دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وانتزع الهلال بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المونديال، بعد الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3، في مباراة شارك فيها المحترف المصري عمر مرموش لمدة 30 دقيقة وبالتحديد بعد خروج هالاند في الدقيقة 91.

ومع توديع مانشستر سيتي للمونديال، خسر الفريق الإنجليزي ما يقرب من 15.125 مليون دولار، 13.125 مليون دولار بسبب عدم التأهل إلى ربع نهائي البطولة و مليوني دولار بعد الهزيمة في المباراة.

ومن جانبه حصد الهلال السعودي، ذلك المبلغ إضافة إلى مكافأة قدرها 21 مليون دولار، بعد التأهل إلى دور الـ16.

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