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بعد الرباعية.. هالاند يطالب نجم الهلال بالانضمام للسيتي (فيديو)

05:15 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

هالاند

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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار النجم النرويجي إيرلينج هالاند جدلاً واسعاً عقب خسارة فريقه مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي بنتيجة 4_3، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية 2025.

وظهر هالاند في مقطع مصوّر وهو يوجه إشارات لحارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو، بطريقة توحي برغبته في انضمامه إلى "السيتزنز".

وأظهر المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هالاند وهو يشير إلى بونو بعد صافرة النهاية، في لقطة تشير الي دعوة مباشرة للحارس المغربي بالانتقال إلى مانشستر سيتي.

ومنذ انتقاله إلى الهلال في صيف 2023 قادماً من إشبيلية الإسباني مقابل نحو 21 مليون يورو، أثبت بونو أنه من أفضل الحراس في آسيا، إذ شارك في 91 مباراة مع "الزعيم"، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 36 مناسبة، وتلقى 83 هدفًا فقط.

تألق بونو لم يقتصر على مشواره مع الهلال، فقد تألق من قبل في كأس العالم 2022 مع منتخب المغرب، وساهم بشكل بارز في بلوغ "أسود الأطلس" نصف النهائي وتحقيق المركز الرابع لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا، الأمر الذي جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية.

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