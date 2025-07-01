كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف ديفيد أنشيلوتي نجل المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن حلمه في العودة للعمل مرة أخرى بريال مدريد ولكن كمدير فني.

ديفيد يعمل مع والده حاليًا كمدرب مساعد في الجهاز الفني لمنتخب البرازيل كما كان معه خلال فترة عمله الثانية بصفوف ريال مدريد.

ولم يخفِ ديفيد حلمه في تدريب ريال مدريد مستقبلاً، إذ قال في تصريحات أوردتها عنه صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الثلاثاء:"الحلم موجود لديّ فمن لا يحلم بتدريب ريال مدريد؟.. ألونسو كان حلمه تدريب ريال مدريد وغيره من المدربين، إذ سألت من كان جزءًا بالنادي عن الأمر سيخبرك بأنه حلمًا له".

ونفى نجل أنشيلوتي في الوقت ذاته مواجهتهما أزمة في إدارة اللاعبين الكبار بالفريق، بقوله:"والدي كان يتعامل في مثل هذه المواقف بصورة رائعة، مبابي كان شخصًا لطيفًا للغاية وسهل في التعامل معه لذا لو سألتني عن وجود مشاكل معه سأجيب بالنفي".

وأتم صاحب الـ 35 عاماً تصريحاته بالتنويه إلى أن أسوأ لحظة له خلال عمله بريال مدريد كانت الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة.

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