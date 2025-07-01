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غموض موقف مبابي من مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

05:05 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    مبابي قبل مباراة ريال مدريد وأرسنال
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    كيليان مبابي لاعب ريال مدريد
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    احتفال مبابي
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    تسديدة هدف مبابي (2)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يحسم الجهاز الفني لفريق ريال مدريد بقيادة ألونسو مشاركة مبابي من عدمها كأساس خلال مباراتهم الحاسمة بكأس العالم للأندية أمام نظيرهم يوفنتوس.

ريال مدريد يلتقي نظيره يوفنتوس عند العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

صحيفة "آس" الإسبانية لم تحسم الأمر كذلك خلال تشكيلها المتوقع لفريق ريال مدريد بالمباراة إذ وضعت احتمالية لمشاركته أو مشاركة جونزالو جارسيا.

ألونسو قال خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد صباح اليوم بتوقيت القاهرة:"مبابي بخير نتحدث معه يوميًا إنه يشعر بتحسن وسنحسم موقفه قبل المباراة".

اللاعب الفرنسي الدولي لم يظهر مع ريال مدريد حتى الآن بمنافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية.

ريال مدريد أعلن في وقت سابق نقل الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً إلى أحد المستشفيات في أمريكا؛ لمعاناته من التهاب المعدة والأمعاء.

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