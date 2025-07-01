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واقعة غريبة.. أياكس يطرد 7 لاعبين برسالة "واتساب".. ما القصة؟

04:39 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

فريق أياكس أمستردام الهولندي

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كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة غير مألوفة لجأ نادي أياكس أمستردام الهولندي، إلى طريقة غير تقليدية لإبلاغ عدد من لاعبيه بعدم رغبة النادي في استمرارهم ضمن صفوف الفريق، وذلك عبر رسائل مباشرة على تطبيق "واتساب".

وبحسب ما كشفته صحيفة "دي تليجراف" الهولندية، فقد تم إخطار 7 لاعبين من الفريق الأول برسالة إلكترونية تفيد بعدم إدراجهم ضمن خطط المدير الفني جون هيتينجا للموسم المقبل،وهم: تشوبا أكبوم، كارلوس فوربس، بورنا سوسا، كريستيان هلينسون، كريستيان راسموسن، جاي غورتر، وبرانكو فان دي بومن.

وتضمنت الرسالة نبرة صارمة، حيث طُلب من اللاعبين الابتعاد عن تدريبات الفريق الأول، مع منعهم من استخدام مرافق النادي الأساسية مثل موقف السيارات والصالة الرياضية خلال أوقات الفريق.

كما أبلغوا بأنهم لن يتناولوا الطعام مع زملائهم في الفريق، ولن يُخصص لهم سوى أخصائي علاج طبيعي واحد لحين إيجاد وجهة بديلة.

وتأتي هذه الخطوة عقب موسم مخيب للآمال حل فيه أياكس في المركز الثاني بالدوري الهولندي خلف غريمه آيندهوفن بفارق نقطة، وودع منافسات الكأس والدوري الأوروبي من دور الـ16، ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف إعادة بناء الفريق.

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واقعة غريبة فريق أياكس أمستردام الهولندي يطرد 7 لاعبين رسالة واتساب خطوة غير مألوفة
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