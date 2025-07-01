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بتواجد وسام أبوعلي.. ترتيب هدافي مونديال الأندية قبل قمة الريال ويوفنتوس

03:50 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

كأس بطولة العالم للأندية

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قبل ساعات من القمة المرتقبة بين ريال مدريد ويوفنتوس في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025، تتجه الأنظار ليس فقط إلى نتيجة المواجهة، بل إلى السباق المحتدم على لقب هداف البطولة، الذي يشهد صراعًا مفتوحًا بين أبرز نجوم النسخة الحالية التي تُعد الأشرس هجوميًا في تاريخ المسابقة منذ تعديل نظامها.

ويتربع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، على صدارة ترتيب الهدافين برصيد 4 أهداف رغم توديعه المونديال، في حين يطارده عدد من الأسماء الكبيرة برصيد 3 أهداف، من بينهم هاري كين وجمال موسيالا من بايرن ميونخ، وكينان يلدز من يوفنتوس، إضافة إلى ماركوس ليوناردو مهاجم الهلال السعودي، ومايكل أوليز لاعب الفريق البافاري.

كما يبرز ضمن هذه القائمة اسم وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي، الذي أنهى مشاركته في البطولة بعد خروجه من الأدوار الأولى، لكنه نجح في ترك بصمة قوية بتسجيله 3 أهداف.

ويضم السباق كذلك أسماء بارزة غادرت المنافسات لكنها لا تزال ضمن قائمة الهدافين، مثل فيل فودين وإرلينج هالاند من مانشستر سيتي، وبيدرو نيتو من تشيلسي.

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