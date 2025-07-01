"ليس مفاجئاً".. تعليق قوي من محترف الهلال بعد الفوز على مانشستر سيتي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المحترف البرازيلي بصفوف الهلال رينان لودي سعادته بالتأهل إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من منافسات كأس العالم للأندية على حساب نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

فريق الهلال فاز برباعية مقابل ثلاثة أهداف على نظيره مانشستر سيتي خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16.

وقال لودي في تصريحات إعلامية عقب المباراة:"لم يكن الفوز على مانشستر سيتي مفاجئًا بالنسبة لنا لأننا نعرف جودة لاعبينا وسعيد على المستوى الشخصي بمواجهة فريق برازيلي في ربع النهائي".

ويلتقي فريق الهلال في دور ربع النهائي نظيره فلومينينسي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل بعدما تأهل الفريق البرازيلي على حساب نظيره إنتر الإيطالي.

وأتم اللاعب البرازيلي الدولي تصريحاته بقوله:"سعداء بالفوز لأننا قدمنا مباراة رائعة ضد خصم عظيم مثل مانشستر سيتي".

اللاعب الذي انضم لصفوف الهلال خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من مارسيليا الفرنسي يشارك كأساسيًا مع الفريق بالنسخة الجارية من كأس العالم للأندية إذ تواجد بالأربع مباريات.

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