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عقب تخطي السيتي.. ما هو مشوار الهلال السعودي نحو نهائي كأس العالم للأندية؟

03:33 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

مشوار الهلال السعودي

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كتب- محمد عبد الهادي:

سطر الهلال السعودي واحدة من أبرز صفحات تاريخه الكروي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعدما شق طريقه ببراعة نحو النهائي عقب تخطيه كوكبة من عمالقة أوروبا بالبطولة.

فبعدما تخطى الهلال دور المجموعات وقدم مباراة قوية ضد ريال مدريد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، اصطدم في دور الـ16 بمانشستر سيتي وحقق فوزًا تاريخيًا بنتيجة 4-3.

ومن المنتظر أن يلتقي في ربع النهائي مع فلومينينسي البرازيلي، وصيف نسخة 2023 والتي ستكون مرحلة قوية في ظل الظهور المرعب للأندية البرازيلية بالمونديال.

في حال تخطي دور ربع النهائي ستكون المحطة القادمة للهلال في نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي، في صدام مرتقب يجمع بين عملاقين يرتديان الأزرق، ويتنافسان على بطاقة العبور للنهائي المنتظر يوم 13 يوليو.

ويأتي طريق الهلال إلى نهائي كأس العالم للأندية كالتالي:

دور الـ16: فوز على مانشستر سيتي (4-3)

ربع النهائي: فوز على فلومينينسي (نتيجة محتملة)

نصف النهائي (منتظر): ضد تشيلسي

النهائي (13 يوليو - محتمل): ضد أحد العمالقة: ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بروسيا دورتموند، أو مونتيري.

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