بعد رباعية السيتي.. ماذا قالت الصحف السعودية على فوز الهلال التاريخي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

حظى الفوز التاريخي الذي حققه نادي الهلال السعودي على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بتغطية إعلامية واسعة في الصحافة المحلية ببلاده، التي وصفت الانتصار بأنه تتويج لسنوات من العمل والتطوير في كرة القدم السعودية.

ويبرز "مصراوي"، في السطور التالية، ماذا كتبت الصحف السعودية عن فوز الهلال امام السيتي برباعية كالتالي:

"جوارديولا مين؟"

بهذا العنوان اللافت، تصدرت صحيفة الرياضية غلافها الرئيسي، وكتبت: "جوارديولا مين أنت أمام الزعيم؟".

وأضافت الصحيفة: "الأزرق يسقط أسطورة السيتي أمام أنظار العالم برباعية تاريخية."

"لا السيتي ولا الريال.."

أما صحيفة عكاظ كتبت في عنوانها: "لا السيتي ولا الريال، في المونديال لا تحارش الهلال".

تاريخ يُكتب بحروف من ذهب

صحيفة الرياض عنونت: "الهلال يسقط مانشستر سيتي برباعية تاريخية"، وقالت إن ممثل الوطن، نادي الهلال، واصل حملته الاستثنائية في مونديال الأندية.

"الهلال يذهل العالم"

تحت هذا العنوان، احتفت صحيفة الاقتصادية بالانتصار، وذكرت أن ماركوس ليوناردو كان بطل المشهد بعد تسجيله هدفين، أحدهما في الشوط الإضافي الثاني، ليقود الفريق لفوز مثير على بطل دوري أبطال أوروبا، مؤكدة أن الهلال لم يُقصِ نادياً أوروبياً عادياً، بل هزم فريقًا يُعد الأفضل في العالم حاليًا.

إنجاز سعودي جديد

أما صحيفة المدينة، فقد أكدت أن الهلال بات أول نادٍ سعودي ينجح في إسقاط بطل دوري أبطال أوروبا في تاريخ مشاركات كأس العالم للأندية.