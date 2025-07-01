كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الهلال بطاقة تأهل ثمينة إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بعدما فاز على نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فجر اليوم الثلاثاء خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ 16.

فريق الهلال كان قد تأهل إلى دور الـ 16 كوصيف مجموعته بعدما جمع 5 نقاط بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي تأهل كمتصدر للترتيب.

وعلى الجانب الآخر كان فريق مانشستر سيتي قد تأهل إلى الدور ذاته بالعلامة الكاملة بفارق 3 نقاط عن نظيره يوفنتوس الإيطالي.

الهلال الذي لم يخسر في أي مباراة حتى الآن بكأس العالم للأندية تحت قيادة مدربه الإيطالي الجديد إنزاجي كان قد حصد 9.5 مليون دولار كمكافآة مشاركة بالنسخة الحالية من البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو الجاري بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

وحصد كذلك الفريق السعودي مبلغ 4 ملايين دولار بعد التعادل مع ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله في مستهل مشواره بالبطولة وكذلك التعادل السلبي مع فريق ريد بول سالزبورج النمساوي والفوز على نظيره باتشوكا المكسيكي بهدفين نظيفين.

وتنص لوائح النسخة الجارية من كأس العالم للأندية على حصول الفريق الذي يتعادل في مباراة على مبلغ مليون دولار فيما يحصد الفريق الذي يفوز في مباراة على مبلغ 2 مليون دولار فيما يحصد النادي الذي يتأهل إلى دور الـ 16 على مبلغ 7.5 مليون دولار كمكافآة لينهي الفريق السعودي دور المجموعات بمكافآت بلغت 21 مليون دولار.

وبعد الفوز على فريق مانشستر سيتي حصد فريق الهلال على مبلغ 2 مليون دولار كمكافآة فوز بجانب 13.125 مليون دولار مكافآة التأهل إلى دور ربع النهائي أي 15.125 مليون دولار لتصل المكافآت التي جمعها الفريق السعودي حتى الآن 36.125 مليون دولار.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الهلال نظيره فلومينينسي البرازيلي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة المقبل في دور ربع النهائي.

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