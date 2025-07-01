بعد فوزه التاريخي.. كيف تغني فيفا بالهلال السعودي في مونديال الأندية؟

كتب- محمد عبدالهادي:

سطر الهلال السعودي صفحة جديدة من المجد في تاريخ مشاركاته الدولية، بعدما فجر مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، بفوز مثير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم" بأمريكا، ضمن منافسات دور الـ16 من النسخة الأولى بالنظام الجديد للبطولة.

الانتصار اللافت للنظر جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يشيد بما قدمه ممثل الكرة الآسيوية، حيث كتب الحساب الرسمي للفيفا عبر منصة "إكس": "هلال المُتعة يسطع في سماء المونديال"، في إشارة إلى الأداء الاستثنائي الذي قدمه الفريق السعودي أمام بطل أوروبا السابق.

وبهذا التأهل، يواصل الهلال كتابة التاريخ للكرة العربية، بعدما أصبح أول فريق سعودي يهزم مانشستر سيتي في منافسة رسمية، ليضمن بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، حيث يلتقي مع فلومينينسي البرازيلي في قمة منتظرة يوم 4 يوليو المقبل، على ملعب "كامبينج وورلد"، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.