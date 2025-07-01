كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد حارس المرمى المغربي الدولي ياسين بونو فريقه الهلال للتأهل إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بعدما أنقذ مرماه من أكثر من هدف خلال مباراة مانشستر سيتي التي أُقيمت صباح اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16.

ياسين بونو تصدى لـ 10 كرات خلال المباراة في رقم تاريخي لم يحققه حتى الآن حارس مرمى في بطولة كأس العالم للأندية بمباراة واحدة.

فريق الهلال فاز برباعية مقابل ثلاثة أهداف على نظيره مانشستر سيتي في مباراة امتدت لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ياسين صاحب الـ 34 عاماً تصدى لـ 7 كرات خلال المباراة من داخل منطقة الجزاء بينما تم تسديد ثلاث كرات أخرى من خارج منطقة الجزاء.

حارس المرمى المغربي الدولي لمس الكرة خلال مباراة سيتي 54 مرة إذ أرسل 29 تمريرة من بينها 22 تمريرة صحيحة بدقة تمرير بلغت (76%)، فيما أرسل 19 كرة طولية من بينها 12 كرة طولية صحيحة، فيما أبعد بونو الذي وُلد في كندا 3 كرات عن محيط مرماه.

ويلعب بونو دورًا بارزًا مع فريق الهلال خلال البطولة إذ تصدى لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام نظيره ريال مدريد بالجولة الأولى من المسابقة ليقود الهلال للتعادل بهدف لمثله أمام نظيره الإسباني.

اقرأ أيضًا:

بعد تألقه التاريخي ضد السيتي.. 18 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة ياسين بونو

"فقد فرصة الصدارة".. هالاند يتعادل مع نجم الأهلي ويودع مونديال الأندية