كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي ريال مدريد، مع نظيره اليوفنتوس، اليوم الثلاثاء في بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

وتنطلق مباراة ريال مدريد أمام اليوفنتوس، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "هارد روك" في ميامي ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم للأندية والمقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح ريال مدريد في التأهل بعد تصدره للمجموعة الأخيرة، برصيد 7 نقاط، بينما تواجد اليوفنتوس في وصافة المجموعة الخامسة بعد مانشستر سيتي المتصدر.

قناة مجانية لنقل مباراة ريال مدريد واليوفنتوس

وتقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد واليوفنتوس عبر مجموعة قنوات "إم بي سي" بعدما حصلت على حقوق بث عدة مباريات دور الـ16 وذلك عبر قنوات "إم بي سي مصر" 1 و2، و"إم بي سي أكشن".

تردد قناة إم سي مصر 1 (12016 - عمودي - 27500).

تردد قناة إم سي مصر 2 (11824 - عمودي - 27501).

تردد قناة إم سي أكشن (11471 - عمودي - 27501).

وتجدر الإشارة إلى أن كل مباريات المونديال متاحة مجانا عبر منصة "DAZN"، لكن بجودة أقل نسبيا، بينما إذا أردت مشاهدة المباريات بأعلى جودة ممكنة، فذلك يكون من خلال اشتراك مدفوع.