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الهلال يتخطى الأهلي ويحقق إنجازا عربيا في كأس العالم للأندية

12:59 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (14)
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (13)
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (11)
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    احتفال لاعبين الهلال داخل غرفة الملابس (8)
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (5) (1)
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (1) (1)
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (6) (1)
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    احتفال رئيس نادي الهلال مع اللاعبين (9) (1)
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كتب- محمد خيري:

نجح فريق الهلال السعودي، في تحقيق إنجاز تاريخي، بالفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال السعودي، الفوز على مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات دور الـ 16 بالمونديال ليودع الفريق الإنجليزي البطولة.

ويلتقي فريق الهلال في الدور ربع النهائي مع نظيره فلوميننسي البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة، يوم الجمعة المقبلة.

الهلال يتخطى الأهلي

بعد الفوز التاريخي للهلال السعودي، نجح بذلك في تخطي رقم النادي الأهلي، بعدما كان أول فريق عربي يحرز أربع أهداف ويتعادل مع فريق أوروبي في كأس العالم للأندية.

وتعادل النادي الأهلي مع بورتو بنتيجة 4\4، في دور المجموعة ببطولة كأس العالم للأندية خلال النسخة الحالية من البطولة.

وفي المقابل نجح فريق الهلال في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي 4\3، ليصبح أول فريق عربي يحقق الفوز على فريق أوروبي في بطولة كأس العالم للأندية.

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