كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فقد النجم النرويجي بصفوف مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، فرصة المنافسة على صدارة جدول هدافي النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بعد وداعه للبطولة واكتفائه بتسجيل 3 أهداف فقد.

هالاند ودع رفقة فريقه مانشستر سيتي منافسات النسخة الجارية من كأس العالم للأندية بعد الخسارة برباعية مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الهلال السعودي صباح اليوم الثلاثاء بدور الـ16.

اللاعب النرويجي الدولي سجل هدفًا خلال المباراة ليصعد إلى وصافة هدافي النسخة الجارية برصيد 3 أهداف متساويًا مع عدة لاعبين أبرزهم النجم الفلسطيني بصفوف الأهلي وسام أبو علي الذي سجل "هاتريك" خلال مباراة بورتو.

هالاند صاحب الـ 24 عامًا كان بإمكانه المنافسة على لقب الهداف حال تسجيله أكثر من هدف خلال اللقاء في ظل وداع أكثر من لاعب ممن ينافس على الصدارة من بينهم النجم الأرجنتيني بصفوف بنفيكا دي ماريا الذي مازال متصدرًا لجدول الهدافين بـ 4 أهداف رغم وداعه البطولة.

وكان بنفيكا قد ودع النسخة الجارية من كأس العالم للأندية من دور المجموعات بعد الخسارة برباعية مقابل هدف على يد نظيره تشيلسي الإنجليزي في دور الـ 16.

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